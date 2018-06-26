Гроші на реформи: Данія виділить Україні 530 мільйонів крон

27 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман візьме участь у конференції з питань реформ в Україні, яка пройде в Копенгагені.

Данія протягом наступних 5 років виділить Україні 530 мільйонів крон (2,2 мільярда гривень) на підтримку реформ, включаючи ефективне державне управління, захист прав людини і стійке економічне зростання.

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Про це йдеться у спільній статті прем'єр-міністрів Данії та України Люкке Расмуссена і Володимира Гройсмана, опублікованій у виданні Eurobserver.

"Протягом наступних п'яти років Данія виділить 530 мільйонів данських крон (майже 2,2 мільярда гривень за поточним курсом) на підтримку ефективного державного управління, захист прав людини і стале економічне зростання", - йдеться в статті.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Копенгагені (Данія) відбудеться міжнародна конференція з питань реформ в Україні за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та урядової делегації.

Річний товарообіг між Україною і Данією становить 540 мільйонів доларів. В Україні працюють понад 150 датських компаній, їх інвестиційний інтерес - сільське господарство, ІТ, енергетика та легка промисловість.