Торговий представник України піде у відпустку для навчання в Стенфордському університеті

Курс навчання, який проходитиме заступник міністра, починається з початку вересня і триватиме 10 місяців.

Торговий представник України та заступник міністра економрозвитку і торгівлі Наталія Микольська в найближчі місяці припинить роботу в Україні і тимчасово переїде до США для навчання в Стенфордському університеті.

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Цю інформацію "Європейської правді" підтвердили кілька джерел у МЕРТ і в оточенні торгпреда.

Микольська повідомила про це колегам минулої суботи, під час святкування дня державного службовця, відзначають співрозмовники ЕП.

Поки немає впевненості в тому, чи буде уряд призначати нового повноцінного торгпреда або вибере виконуючого обов'язки. За даними джерел, швидше за все Микольська не буде звільнятися з посади, а візьме неоплачувану відпустку для навчання.

Курс навчання, який проходитиме заступник міністра, починається з початку вересня і триватиме 10 місяців. Таким чином, Микольська повернеться до України на офіційному старті парламентської виборчої кампанії.

Наталія Микольська займає посаду заступника міністра з квітня 2015 року, вона почала працювати в уряді Яценюка і зберегла пост після призначення уряду Гройсмана. Під її керівництвом проходили переговори щодо зони вільної торгівлі, в тому числі підписано угоду про ЗВТ між Україною і Канадою.