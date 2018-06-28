У Росії штрафуватимуть за використання VPN-сервісів

Для фізичних осіб передбачені штрафи у розмірі від 3 до 5 тисяч рублів, для посадових – від 30 до 50 тисяч, для юридичних – від 500 до 700 тисяч рублів.

Президент Росії підписав закон про введення штрафів за використання анонімайзерів і VPN-сервісів.

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Штрафами будуть обкладатися оператори пошукових систем у разі, якщо вони не виконують обов'язки щодо блокування посилань на інформаційні ресурси, включені до переліку заборонених Роскомнаглядом сайтів, і обов'язки з отримання доступу до реєстру Роскомнагляду, передає «Радіо Свобода».

Для фізичних осіб передбачені штрафи у розмірі від 3 до 5 тисяч рублів, для посадових – від 30 до 50 тисяч, для юридичних – від 500 до 700 тисяч рублів.

Також провайдери повинні в обов'язковому порядку надавати дані про власників засобів обходу блокувань і відомості про повідомлення власника про необхідність розміщення даних для ідентифікації.

Поправки до закону "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації", що забороняють використання технологій, які дозволяють обійти блокування заборонених на території РФ інтернет-ресурсів, були прийняті Держдумою в липні 2017 року.