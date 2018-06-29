Трамп хоче вийти з СОТ - ЗМІ

Трамп часто використовував ненормативну лексику для опису відносин із СОТ.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв високопоставленим чиновникам Білого дому про своє бажання вивести Сполучені Штати з Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Про це пише видання Axios з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

Відзначається, що такий крок привів би глобальну торгівлю до «дикого безладу».

«Він [погрожував вийти з СОТ] сто разів. Це повністю влаштовує нас як країну», — сказало джерело з Білого дому.

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Він також додав, що Трамп часто використовував ненормативну лексику для опису відносин з СОТ. Відзначається, що Трамп говорив про те, що не знає, чому країна входить до СОТ, а також вказував на те, що організація була створена іншим світом, щоб пригнобити США.

Деякі помічники намагалися пояснити Трампу, що, на їхню думку, США процвітають у СОТ, проте Трамп «залишився байдужий до їхніх аргументів».

Раніше повідомлялося, що ЄС відкриє справу у СОТ проти мит США.