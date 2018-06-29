Fake news: у Мінфіні США відреагували на інформацію про бажання Трампа вийти з СОТ
Глава Мінфіну США Стівен Мнучин заперечує повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп бажає вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ).
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Fox Business Network.
«Це не екстрена новина... це [твердження] неправильне», — заявив Мнучин.
Раніше видання Axios з посиланням на джерела в Білому домі повідомило, що Трамп хотів вийти з СОТ, про що не раз говорив своїм радникам. Глава Мінфіну США Стівен Мнучін охарактеризував це повідомлення як «fake news». Більш того, він додав, що повідомлення про бажання Трампа покинути СОТ — це «перебільшення».
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«Це перебільшення. Президент був ясний з нами і з іншими, він стурбований з приводу СОТ, він вважає, що є аспекти, які несправедливі, він вважає, що Китай і інші використовували його в своїх інтересах, але ми зосереджені на вільну торгівлю. Це те, на чому ми зосереджені — руйнування бар'єрів», — сказав Мнучин.
Білий дім не відповів на запит Reuters на момент публікації.
Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп не раз використовував ненормативну лексику для опису відносин з СОТ у внутрішніх дискусіях.