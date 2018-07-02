Мігранти збільшили перекази з Німеччини майже до 18 мільярдів євро

Загальна сума грошових переказів з Німеччини за 10 років зросла на 6,5 млрд євро. Німеччина входить в число країн з найбільшою кількістю переказів.

Сума грошових переказів, які мігранти здійснюють своїм родичам в інші країни, суттєво зросла. У 2016 році близько 17,7 мільярдів євро було переведено з Німеччини в країни походження мігрантів, що на 6,5 мільярдів більше, ніж у 2007 році.

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Як повідомила газета Die Welt, Німеччина увійшла до числа країн, звідки здійснюється найбільше переказів. Вище Німеччини в цьому списку стоять тільки США, Саудівська Аравія та Швейцарія, повідомляє «Німецька хвиля».

Уряд Німеччини оцінює велику кількість грошових переказів як "стимулюючий розвиток", оскільки гроші в результаті опиняються у людей в країнах, що розвиваються. До 2030 року заплановано скоротити часом дуже високі витрати за переказами до рівня менш ніж три відсотки.

Представник партії "Альтернатива для Німеччини" Маркус Фронмайер висловив підозру, що одержувачі соціальних допомог в Німеччині частину своїх грошей також відправляють до родичів в країни походження. Фронмайер підкреслив, що розвиток в інших країнах не може проводитися за рахунок німецької соціальної системи. Партія зажадала заборонити мігрантам переводити в інші країни гроші зі своєї допомоги. У партії "Союз-90"/ "зелені" вважають при цьому, що грошові перекази вносять свій вклад у боротьбу з причинами масової міграції. "Біженці дають життєві перспективи людям у своїх країнах, тим самим утримуючи їх від небезпечного мігрантського шляху до Європи", - заявив представник "зелених" Уве Кекеріц.