Російський олігарх продав літак через санкції США за анексію Криму - ЗМІ

У 2014 році, уряд США у відповідь на анексію Росією Криму вніс олігарха в свій санкційний список, назвавши його членом найближчого оточення Путіна.

Російський міліардер Генадій Тимченко, якого відносять до найближчого оточення Володимира Путіна, був вимушений продати свій літак Gulfstream G650 через санкції США, введені проти російських олігархів за анексію Криму.

Як повідомив Reuters представник олігарха, бізнесмен та його компанії "вже кілька років не мають ніякого відношення до цього літака".

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Тимченко, який розбагатів на торгівлі нафтою і був описаний Путіним як один з його найближчих соратників, купив літак Gulfstream G650 в 2013 році, повідомляє видання. Новий такий літак коштує близько 60 мільйонів доларів.

Через рік, у 2014 році, уряд США у відповідь на анексію Росією Криму вніс Тимченко в свій санкційний список, назвавши його членом найближчого оточення Путіна. У тому ж році компанія Gulfstream Aerospace Corporation анулювала контракт на обслуговування приватного літака бізнесмена.

За даними видання, з 2014 власник літака змінювався кілька разів. З червня 2018 року власником літака є зареєстрована на Кіпрі компанія Amerivo Holdings Limited, яка належить Російському фонду прямих інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Міністерство фінансів США представило Конгресу так звану "Кремлівську доповідь". У ній перераховані імена наближених до Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. У список увійшли 210 імен: 96 російських бізнесменів і 114 політиків і керівників держкомпаній.

Зазначалося, що список не є санкційним, однак сукупні статки російських мільярдерів, які потрапили до нього, за добу після оприлюднення звіту скоротилися на 1,1 мільярда доларів.