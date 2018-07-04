Генпредставництво Mercedes-Benz в Україні підтверджує правомірність розірвання контракту з колишнім дилером в Запоріжжі

Нового дилера в Запоріжжі буде визначено найближчим часом. До тих пір клієнти можуть тимчасово обслуговуватися в одному з трьох салонів дилерської мережі Mercedes-Benz в Дніпрі.

Останнім часом у ЗМІ та соціальних медіа поширюється негативна інформація, що стосується нібито неправомірного розірвання контракту між Генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні ПРАТ «Автокапітал» з колишнім дилером Mercedes-Benz компанією «Автодім Запоріжжя». У компанії заявляють, що всі звинувачення є безпідставними, а відповідні позови про захист честі і гідності вже передані на розгляд в судові органи України.

У «Автокапіталі» кажуть, що мають всі підстави вважати, що неправдиву інформацію розповсюджує колишній дилер в Запоріжжі, який був позбавлений права продавати автомобілі Mercedes-Benz за допущені ним грубі порушення умов контракту.

Зокрема, екс-дилер змінив склад засновників 6 разів протягом півтора року, зареєстрував компанію на офшорні фірми і категорично відмовився розкрити імена справжніх власників – фізичних осіб, що входить в пряме протиріччя з вимогою дилерського контракту про обов'язкове розкриття кінцевих бенефіціаріїв, – йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті «Автокапіталу».

«Генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні і його клієнти повинні знати, з ким мають справу, – зазначив Ярослав Пригара, генеральний директор ПРАТ «Автокапітал». – Працювати з «анонімами» для нас абсолютно не прийнятно. З усією відповідальністю заявляю, що інформація про «рейдерське захоплення» запорізького автосалону – відверта брехня. В складі засновників «Автодім Запоріжжя» не було і немає ні компаній «Автокапітал» і УкрАВТО, ні пов'язаних з ними фізичних осіб. У цьому можна переконатися, подивившись копії статутних документів. Всі звинувачення у рейдерстві – наклеп. Ми подали позови в суд, щоб закликати колишнього дилера до відповідальності».

Нового дилера в Запоріжжі буде визначено найближчим часом. До тих пір клієнти можуть тимчасово обслуговуватися в одному з трьох салонів дилерської мережі Mercedes-Benz в Дніпрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Компанія" АвтоКапітал "(структурний підрозділ" УкрАВТО ") розірвала дилерський договір з екс-дилером ТОВ "Автодом Запоріжжя ". Зазначалося, що співробітництво припинено з ініціативи генерального представництва Mercedes-Benz в Україні. Серед причин в "УкрАВТО" називають грубе порушення запорізьким екс-дилером умов договору та стандартів корпоративної етики.