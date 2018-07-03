Влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів українські санаторії

Продаж ялтинських санаторіїв «Ай-Петрі», «Місхор» і «Дюльбер» була погоджена окупаційною владою восени 2017 року.

Російська влада окупованого Криму продала за 1,5 мільярда рублів (близько 620 мільйонів гривень) акції санаторіїв «Місхор», «Дюльбер» і «Ай-Петрі», які перебували в державній власності.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таке рішення, як вказує фактична влада півострова, ухвалене тому, що «високий рівень зношеності вказаних оздоровниць вимагає значних інвестицій».

Читайте такожРосія незаконно конфіскувала понад 4,5 тисяч об'єктів нерухомості в Криму - ООН

Переможцем аукціонів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія інфраструктурних проектів».

Підконтрольний Росії парламент Криму погодив продаж ялтинських санаторіїв «Ай-Петрі», «Місхор» і «Дюльбер» восени 2017 року. До так званої «націоналізації» ці санаторії мали українських власників – Верховну Раду України та підприємства українських профспілок «Укрпрофоздоровниця».

Раніше УНІАН повідомляв, що підконтрольний російським окупантам «парламент» Криму узгодив продаж низки об’єктів у Феодосії, Ялті та Симферополі на 113 млн рублів (близько 50 млн грн).

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств і організацій. Україна в міжнародних судах вимагає як компенсацію не тільки гроші, але і російське закордонне майно.