Колишня найбагатша людина Бразилії отримала 30 років в'язниці за корупцію

Згідно з версією звинувачення, Батіста заплатив в якості хабара $16,5 млн губернатору штату Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабралу за фіктивним договором про купівлю золотого рудника.

У Бразилії підприємець Ейке Батіста засуджений до 30 років позбавлення волі за корупцію та відмивання грошей.

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Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал Globo.

Адвокат підприємця розповів, що має намір оскаржити рішення суду.

Згідно з версією звинувачення, Батіста заплатив в якості хабара $16,5 млн губернатору штату Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабралу за фіктивним договором про купівлю золотого рудника.

Як зазначає телеканал, за фактом цього хабара Кабрал був засуджений до 22 років і восьми місяців в'язниці. У червні 2017 року він також був засуджений до 12 років і двох місяців позбавлення волі за отримання хабара в розмірі $813 тис.

Ейке Батіста переховувався в Нью-Йорку, але був заарештований у січні 2017 року після прибуття до Ріо-де-Жанейро. У квітні того ж року його взяли під домашній арешт.

Раніше Батіста був найбагатшою людиною Бразилії і одним із найбагатших людей світу. За даними Forbes, до 2012 року його статки становили $30 млрд. Проте до 2013 року вони знизилися до $10,6 млрд, в результаті чого він навіть не потрапив до списку десяти найбагатших бразильців.