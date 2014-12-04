«Воля-кабель» припиняє роботу в Донецьку
Один з найбільших національних провайдерів кабельного телебачення «Воля-кабель» від 7 грудня припиняє надання телекомунікаційних послуг у Донецьку.
Таке рішення прийняте у зв'язку з відсутністю можливості проводити ремонтні роботи мережі, через бойові дії, сказано в повідомленні на офіційному сайті компанії.
«ТОВ «Воля-кабель» повідомляє про тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг у місті Донецьк в зоні здійснення антитерористичної операції від 7 грудня 2014 року у зв'язку із відсутністю технічної можливості відновлення працездатності телекомунікаційної мережі у повному обсязі», - сказано в повідомленні.
Читайте такожМіненерго від завтра припиняє роботу енергетичних підприємств у зоні АТО
Причому в компанії не уточнюють можливу дату відновлення роботи мережі провайдера в Донецьку.
Як повідомляв УНІАН, раніше українські мобільні оператори і провайдери телекомунікаційних послуг неодноразово повідомляли про проблеми з мережами на сході країни через пошкодження обладнання та проведення бойових дій у Донецькій і Луганській областях.
Також повідомлялося, що найбільші українські банки припиняють роботу в зоні АТО.
Довідка УНІАН. «Воля» - загальнонаціональний український телекомунікаційний провайдер, який надає телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD та інтерактивне телебачення «ВОЛЯ SmartHD», швидкісний доступ в інтернет, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру. Кількість персоналу компанії близько 2 тис. осіб.