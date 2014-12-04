«Воля-кабель» припиняє роботу в Донецьку

Таке рішення прийняте у зв'язку з відсутністю можливості проводити ремонтні роботи мережі, через бойові дії, сказано в повідомленні на офіційному сайті компанії.

«ТОВ «Воля-кабель» повідомляє про тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг у місті Донецьк в зоні здійснення антитерористичної операції від 7 грудня 2014 року у зв'язку із відсутністю технічної можливості відновлення працездатності телекомунікаційної мережі у повному обсязі», - сказано в повідомленні.

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Причому в компанії не уточнюють можливу дату відновлення роботи мережі провайдера в Донецьку.

Як повідомляв УНІАН, раніше українські мобільні оператори і провайдери телекомунікаційних послуг неодноразово повідомляли про проблеми з мережами на сході країни через пошкодження обладнання та проведення бойових дій у Донецькій і Луганській областях.

Також повідомлялося, що найбільші українські банки припиняють роботу в зоні АТО.

Довідка УНІАН. «Воля» - загальнонаціональний український телекомунікаційний провайдер, який надає телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD та інтерактивне телебачення «ВОЛЯ SmartHD», швидкісний доступ в інтернет, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру. Кількість персоналу компанії близько 2 тис. осіб.