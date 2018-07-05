Президент підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони та підвищення пенсій ліквідаторам аварії

Указ направлений на перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, також йдеться про підвищення пенсій для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і родин, які втратили годувальника з числа ліквідаторів.

Президент Петро Порошенко підписав указ №196/2018 «Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами».

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Як повідомила прес-служба глави української держави, указ підготовлено за результатами наради, що відбулася 26 квітня в ході робочої поїздки Порошенка на Чорнобильську АЕС.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Уряду доручено законодавчо врегулювати проблемні питання правового режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та розглянути доцільність подальшої дії встановлених обмежень і заборон на здійснення видів діяльності на таких територіях, а також забезпечити підтримку безпосередньо розвитку самого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника через визначення особливостей його управління та функціонування.

Також в указі приділено увагу заходам щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Уряд має вирішити питання з підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв'язку із втратою годувальника з числа ліквідаторів.

Указ направлений на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, зазначили в прес-службі.