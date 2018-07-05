Трудова міграція може вплинути на темпи відновлення економіки України - ЗМІ

Вирішити проблему масової трудової міграції може комплекс заходів на державному рівні, кажуть журналісти.

Триваюча трудова міграція може сповільнити відновлення економіки України, що спостерігається у першому півріччі 2018 року.

Про таке повідомляють експерти дискусійного клубу, який організувало видання "Ділова Столиця", передає "5 канал".

Експерти кажуть: вирішити проблему масової трудової міграції може лише комплекс заходів на державному рівні. Зокрема, йдеться про підвищення соціальних стандартів та умов праці, створення сприятливого інвестиційного клімату та більш лояльну фіскальну політику.

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"Єдиний позитивний приклад в українських реаліях – це те, що зробили з представниками IT-сектора. Ввівши оподаткування на рівні 5% від суми (від суми доходу – Ред.) цей ринок: по-перше, розвивається; по-друге, вони не хочуть їхати з України. Для них перебувати в Україні вигідніше", – пояснив глава експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнір.

Водночас, експерти відзначили, що хоча робота за кордоном і приваблює українців зарплатнею, вона часто може мати і негативні наслідки для самих працівників.

"Вони їдуть до Європи і влаштовуються нелегально, тобто вони самі себе позбавляють прав і там із ними може відбуватися все що завгодно. Найпоширеніше, що може бути - не заплатять грошей і все. Можуть бути гірші варіанти", – зазначає віце-президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування працівників Микола Александров.

Як повідомляв УНІАН, понад 3 млн українців постійно працюють за кордоном.