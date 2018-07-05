Скримздили: власник відомого львівського бренду звинуватив росіян у крадіжці логотипу

"Варто судитися там, де діє міжнародне право і рішення можна втілити в життя. Інтелектуальна власність у нас запатентована", - заявив бізнесмен.

Власник "Львівської майстерні шоколаду" Андрій Худо заявляє, "Московская шоколадная мануфактура" вкрала його логотип. Про це він повідомив у Facebook.

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Худо питає читачів соцмережі з російської столиці, чи дійсно у Москві є фабрика з таким логотипом. "Ключове питання - чи реально в нас зКРИМздили логотип Львівської майстерні шоколаду?" – пише він.

За інформацією Liga.net, бізнесмен збирається судитися з москвичами. Подавати в суд на конкурентів він має намір не в Росії.

"Треба вивчити питання докладніше. Там точно ні. Варто судитися там, де діє міжнародне право і рішення можна втілити в життя. Інтелектуальна власність у нас запатентована", - прокоментував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше через скандал із рекламою ЧС в Росії «АВК» довелося призупинити поставки продукції до Німеччини.

Нагадаємо також, раніше німецький перевізник заморожених продуктів переміг у суді шведських неонацистів, яких зобов'язали придумати собі нову назву.