Кабінет міністрів України своїм рішенням скасував громадські ради, створені при міністерствах та відомствах до 22 лютого поточного року, і одночасно створив Раду бізнес-омбудсмена, завданням якого стане захист інтересів українського бізнесу та іноземного бізнесу, що працює в Україні. Відповідні розпорядження опубліковані на веб-порталі уряду.

«Припинити повноваження громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі адміністраціях, створених до 22 лютого 2014 року», - йдеться в постанові №688.

У той же час, рішенням уряду місцеві адміністрації та центральні органи влади мають право сформувати нові склади громадських рад згідно з раніше затвердженим типовим положенням про громадські ради.

Іншою постановою, №691, Кабмін створив Раду бізнес-омбудсмена, доручив узгодити положення про раду та зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 20 березня 2015 року подати на розгляд Кабміну законопроект про створення установи бізнес-омбудсмена.

Виконання доручення, як наголошується, продиктоване необхідністю зниження рівня корупції, боротьбою з нечесною конкуренцією, а також у зв'язку з реалізацією української антикорупційної стратегії, що була підписана між Кабінетом міністрів, ЄБРР та провідними бізнес-об'єднаннями.

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Довідка УНІАН. Питання подолання корупції в Україні почало активно обговорюватися фахівцями ЄБРР в квітні 2013 року, коли в Україну прибула місія банку з метою проведення ряду зустрічей з представниками влади та пошуку найбільш ефективних заходів для боротьби з хабарництвом. Президент ЄБРР Сума Чакрабарті тоді зазначав, що публічність у сфері антикорупційних заходів не є для банку звичним явищем, однак ситуація з корупцією в Україні досягла такого рівня, що Рада директорів ЄБРР уповноважила керівництво банку донести необхідні рішення до керівництва України.

Місія ЄБРР під час своєї роботи в Україні провела ряд зустрічей з представниками влади, однак, незважаючи на заявлену важливість роботи, істотних і ефективних домовленостей щодо подолання корупції в Україні за підсумками 2013 року сторони так і не досягли.

У лютому 2014 року Федерація роботодавців України відзначала, що обсяг хабарів, які бізнес був змушений платити українським чиновникам, досяг показника в 160 млрд грн на рік.