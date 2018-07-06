АМКУ вважає некоректними результати розслідування МКМТ по сірчаній кислоті

В АМКУ мають намір обговорити питання про проведення дослідження ринку сірчаної кислоти.

Антимонопольний комітет України вважає некоректними висновки, зроблені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі під час розслідування на ринку сірчаної кислоти.

Про це заявив представник комітету Ігор Кустовський, виступаючи на засіданні Державної регуляторної службі, передає "Мінпром".

"Ми вважаємо, що висновки, зроблені під час розслідування, були не зовсім коректними, тому що аргументи з боку металургів не були враховані", – сказав він.

Кустовський повідомив, що в АМКУ обговорять питання про проведення дослідження ринку сірчаної кислоти. "Необхідно з'ясувати, який насправді існує поточний баланс попиту і пропозиції на цьому ринку. Тому що це ключове питання, на яке обидві сторони дають різні відповіді", – зазначив представник комітету.

Він повідомив, що в останні п'ять-шість років в АМКУ не проводилися розслідування на ринку сірчаної кислоти. Кустовський висловив необхідність скласти баланс даного ринку, виходячи з можливостей вітчизняних виробників кислоти і потреб металургів. "І на основі цього балансу дійсно створити реальний прогноз як буде існувати ринок за умови введення квотування", – сказав він.

Представник АМКУ також повідомив, що комітету відома проблема з дефіцитом локомотивів, вагонів і цистерн на "Укрзалізниці". "Ми знаємо цю проблему, і вона дійсно існує, – сказав він. – Я чую про неї як від представників різних галузей вітчизняної економіки, так і від аграрного сектора".

Як повідомлялося, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 2 липня встановила квоти на імпорт в Україну сірчаної кислоти. Дане розслідування по сірчаній кислоті ініціювали Східний ГЗК і об'єднання "Сумихімпром".

Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.