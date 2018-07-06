IKEA почала набирати штат для свого першого магазину в Україні

Серед основних вимог - знання англійської мови на високому рівні.

Одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому - шведська група компаній IKEA - почала набір співробітників для свого першого магазину в Україні, як випливає з оголошення компанії на сайті з пошуку роботи rabota.ua.

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Зокрема, компанія шукає IT-фахівців, дизайнерів, фахівців з продажу, закупівель, логістики, адміністративний персонал, а також пропонує підробіток для студентів.

Серед основних вимог - знання англійської мови на високому рівні, для студентів без досвіду роботи - середній рівень.

Як зазначається в оголошенні про вакансії, персонал набирається для роботи в IKEA City Shop в Києві (формат невеликих магазинів, які розташовуються в центральній частині великих міст - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року компанія IKEA повідомила, що може відкрити свій перший магазин в Україні впродовж одного-двох років. Прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що мер Києва Віталій Кличко і менеджер з розвитку бізнесу IKEA в Південно-Східній Європі Владислав Лаліч обговорили перспективи реалізації намірів IKEA вийти на український ринок. Відкриття першого торговельного центру IKEA в Києві планувалося ще восени 2006 року, проте тоді цей процес затягнувся через проблеми з виділенням відповідних земельних ділянок. На початку вересня 2007 року гендиректор підрозділу IKEA в Росії і СНД Пер Кауфман повідомив, що компанія отримує першу земельну ділянку під Одесою, але в червні 2010 року компанія оголосила про припинення пошуку земельних ділянок і будівництва в Одеській області.

У травні 2018 року віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що два великих шведських ритейлери - IKEA і H&M вийдуть на український ринок в 2018 році.

Довідка УНІАН. IKEA - одна з найбільших у світі торговельних мереж з продажу меблів і товарів для дому, яка була створена в Швеції в 1943 році. Існує кілька компаній з різними власниками, які працюють під брендом IKEA. До IKEA Group відносяться виробничі підприємства, закупівельні офіси, центри комплектації і доставки замовлень покупцям, а також 315 магазинів у 27 країнах світу. Загалом підприємства IKEA Group діють на території 42 країн.