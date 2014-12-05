У Порошенка готуються запустити асоціацію в 2015 році, незважаючи на претензії Росії

Київ працює над тим, аби Угода про асоціацію запрацювала в повному обсязі вже у 2015 році, незважаючи на домовленість із Російською Федерацією про відтермінування дії економічної частини документа.

Про плани Києва щодо прискореного запуску угоди повідомив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий на прес-конференції в кризовому Українському медіа-центрі в Києві, передає "Українська правда".

"До кінця наступного року цілком реально ввести в дію Угоду про асоціацію в повному обсязі, отримавши ратифікацію цього документа у всіх 28 країнах-членах ЄС", - заявив він, нагадавши про те, що ряд держав Євросоюзу вже ратифікувалли угоду.

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За словами Чалого, Україна працює над прискоренням набуття чинності угоди. "Ми ставимо собі саме таке завдання", - підкреслив він.

Між тим Російська Федерація напевно буде мати претензії до такого розвитку подій і оголосить його порушенням тристоронніх домовленостей з ЄС і Україною.

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Нагадаємо, під час тристоронньої дискусії 12 вересня на міністерському рівні між ЄС, Росією та Україною було прийнято рішення відтермінувати тимчасове застосування частини Угоди про асоціацію, яка стосується утворення зони вільної торгівлі Україна-ЄС, до 31 грудня 2015 року.

Ця домовленість була офіційно закріплена рішенням Ради ЄС.