Компанія H&M назвала дату відкриття першого магазину в Україні

Компанія відкриє перший в Україні магазин 18 серпня в київському торговому центрі Lavina Mall.

Одна з найбільших в Європі роздрібних мереж із торгівлі одягом - шведська компанія H&M відкриє перший в Україні магазин 18 серпня в київському торговому центрі Lavina Mall на вулиці Берковецькій, 6Д.

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Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, H&M запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME.

«Перший український магазин H&M відкриє свої двері 18 серпня о 12.00. Нове улюблене місце модників займатиме площу 2 900 квадратних метрів у Lavina Mall на вулиці Берковецькій, 6Д. Перший український магазин H&M представить повний асортимент одягу та аксесуарів», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в день відкриття, 18 серпня, магазин працюватиме з 12:00 до 22:00.

«Бренд вітатиме особливими шопінг-пропозиціями: 1-й чоловік у черзі отримає подарунковий сертифікат на 10 000 грн, 2-й і 3-й - на 2 000, наступні 1 000 чоловік - приємні знижки», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше в коментарі УНІАН прес-секретар H&M Хакан Андерсон повідомляв, що компанія планує вийти на ринок України у другій половині 2018 року.

За інформацією ЗМІ, ще в жовтні 2017 року H&M підписала контракт із ТРЦ Lavina Mall про відкриття магазину.

Довідка УНІАН. H&M (Hennes & Mauritz) - шведська компанія, найбільша в Європі роздрібна мережа з торгівлі одягом. Штаб-квартира в Стокгольмі. H&M і пов'язані з ним бренди працюють в 62 країнах із більш ніж 4000 магазинів.