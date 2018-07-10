Аналітики оцінили вплив санкцій на доходи росіян і економіку країни

Рейтингове агентство АКРА оцінює вплив санкцій на доходи населення РФ в 2-3 процентних пункти в 2014-2018 роках.

Санкції та контрсанкції помітно змінили економічну політику Росії, призвівши до зниження доходів населення на 2-3 процентних пункти за останні чотири роки, проте найбільш відчутним їх стримуючий вплив буде в довгостроковій перспективі, вважають аналітики рейтингового агентства АКРА.

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У середньостроковій перспективі роль санкцій в слабкості економічного зростання не настільки велика: потенціал збільшення ВВП в період з 2017 по 2018 рік АКРА оцінює в 1,5 відсотка, пише Рейтер.

Мінекономрозвитку, яке розраховує отримати підсумкову оцінку зростання ВВП за 2017 рік в 2,0 відсотка в результаті уточнення даних про стан промисловості, прогнозує збільшення цього показника на 1,9 відсотка в 2018 році і уповільнення зростання до 1,4 відсотка в 2019 році.

Основним стримуючим фактором є скорочення чисельності робочої сили - його негативний ефект на темпи економічного зростання АКРА оцінює в 0,4 відсоткових пункти на період 2018-2020 років.

"А тому навіть у разі скасування санкцій середньострокове зростання економіки навряд чи б істотно посилилося", - вважають аналітики.

США оголосили про додаткові санкції проти російських бізнесменів і чиновників 6 квітня.

За підсумками 2017 року сукупна консолідована виручка російських компаній і банків, що потрапили в "чорні списки", становила 30 трильйонів рублів, а їх внесок у ВВП Росії АКРА оцінює в 20-21 відсоток.

Олексій Кудрін, призначений головою Рахункової палати, кілька місяців тому погіршив оцінку впливу західних санкцій на уповільнення економічного зростання до 0,5 відсотка ВВП.

Вплив санкцій на темпи зростання може виявитися більш відчутним в довгостроковій перспективі як для компаній, так і для економіки в цілому. Основні бар'єри для швидшого зростання, яке було би можливе за відсутності санкційного режиму, - це скасування спільних технологічних проектів, зниження експорту алюмінію і видобутку нафти і газу, йдеться в огляді рейтингового агентства.

Набагато помітніший непрямий ефект, що проявився у контрсанкціях, посиленні бюджетної політики, розвитку автономної інфраструктури фінансового ринку, включаючи платіжну систему та рейтинги.

Росія у відповідь обмежила імпорт деяких категорій продовольства з західних країн, що призвело до зростання цін на окремі товари. В результаті, вартість споживчого кошика зросла, за оцінкою АКРА, на 2,0-3,0 п. п. за 2014-2018 роки.

“Незважаючи на те, що внесок АПК (агропромислового комплексу) в економічне зростання в даний період становив 1 п. п., він був переважно зумовлений інвестиціями, здійсненими в 2010-2013 роках. Зростання виробництва в секторі АПК, безпосередньо пов'язане з контрсанкціями, не перевищило 0,1 п. п.", - підрахували аналітики агентства.

Показники рівня життя населення, як і раніше, не дотягують до поліпшень в реальному секторі економіки, згідно з даними Росстату. Річний приріст реальних наявних доходів в травні становив 0,3 відсотка після стрибка на 5,7 відсотка у квітні, який аналітики пов'язували виключно з виборним циклом.