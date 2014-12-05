Кабмін 9 грудня представить у Раді план дій на 2016 рік

17:24, 05 грудня 2014
Різне
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Кабінет міністрів України у вівторок, 9 грудня, представить Верховній Раді програму дій на 2016 рік, яка буде базуватися на ключових завданнях міністерств.

Фото УНИАН

Про це сказав міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

"У вівторок програма дій Кабміну на 2016 рік буде представлена Верховній Раді", - повідомив він.

Міністр зазначив, що програма дій Кабміну базується на ключових завданнях міністерств і програмі реформ, спрямованих на вихід України з економічної кризи.

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