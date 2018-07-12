Колишній технолог Tesla звинуватив компанію в обмані інвесторів і завищенні звітності
Колишній технолог Tesla Мартін Тріпп, звільнений 19 червня, подав заяву на компанію Ілона Маска в Комісію з цінних паперів і бірж США.
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Про це повідомляє The Washington Post.
У ньому він звинуватив компанію в обмані інвесторів і завищенні статистики. За словами Тріппа, протягом декількох місяців Tesla виготовляла на 44% менше електромобілів Model 3, ніж заявляла, при цьому встановлювала на них браковані батареї та зламані деталі.
У Tesla всі заяви Тріппа заперечують, називаючи їх помстою за звільнення.
Нагадаємо, в середині червня компанія подала позов на технолога до Федерального суду Невади, звинувативши його в розробці шкідливого програмного забезпечення.
У позові вказується, що Мартін Тріпп розробив програму, яка зламує виробничу систему Tesla, після чого передав кілька гігабайт конфіденційної інформації третім особам.