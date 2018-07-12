Світова економіка втрачає до $30 трильйонів через відсутність освіти у дівчат - Світовий банк

Згідно з дослідженням СБ, жінки з повною середньою освітою заробляють в два рази більше.

Світова економіка втрачає від $15 трлн до $30 трлн через обмеження доступу дівчат до освіти, йдеться в доповіді Світового банку.

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За його даними, це пов'язано з упущеною можливістю підвищити продуктивність праці і доходи жіночої частини населення, передає «Комерсант».

По світу в цілому 77% жінок мають як мінімум кілька класів середньої освіти. При цьому в країнах з низьким рівнем доходів початкову школу закінчують менше двох третин дівчаток, неповну середню освіту отримують лише близько 30%.

Згідно з дослідженням Світового банку, жінки з повною середньою освітою заробляють в два рази більше.

Доступніша освіта для дівчаток, на думку авторів доповіді, допомогла б вирішити проблему насильства в сім'ї, голоду, дитячої та материнської смертності, дитячих шлюбів і сприяла б активному залученню жінок у всі сфери життя.