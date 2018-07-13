"Це не був блеф": Гройсман про свою можливу відставку

Прем'єр вважає, що нову сесію Верховної Ради необхідно присвятити "зміцненню національної економіки, економічному зростанню та формуванню якісного майбутнього".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що не блефував, коли говорив про можливість своєї відставки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

Гройсман подякував народним депутатам України за роботу на поточній сесії. За його словами, парламент та уряд змогли об'єднатися і приймати державні рішення". Гройсман нагадав, що протягом сесії з 35 економічних законопроектів прийнято в якості законів 9, а 5 - в першому читанні.

Він вважає, що нову сесію необхідно присвятити "зміцненню національної економіки, економічному зростанню та формуванню якісного майбутнього". "Я розумію, що починається виборча кампанія. Але я думаю, що, поки кандидати будуть змагатися в цьому залі, ми маємо демонструвати абсолютну згуртованість по прийняттю правильних державних рішень", - сказав він.

Гройсман зазначив, що багато прогнозують, що у виборчий період парламент не працюватиме. "І цього разу у нас з вами є можливість сказати, що ми служимо не виборам, а ми служимо виборцям, незалежно від того, в якому періоді ми з вами працюємо", - додав він.

Голова уряду подякував парламенту за прийняття Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищу антикорупційному суді" (№ 7441). Він додав, що це сигнал про те, що Україна мріє і робить конкретні кроки для функціонування "справедливої держави".

"І коли я говорив про те, що я готовий скласти з себе повноваження прем'єр-міністра, то це не був блеф. А це була моя життєва позиція - позиція, яка говорила про дві речі: якщо ми робимо спільно цей крок, то ми тоді можемо претендувати на довіру людей, а якщо ні - тоді ми повинні робити теж відповідні висновки", - зазначив Гройсман.

"Я залишаюся працювати з вами разом і думаю, що за наступні 15 місяців ми зможемо багато зробити правильних речей для того, щоб зробити Україну багатшою", - підкреслив голова уряду.