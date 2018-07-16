Засновник Amazon став найбагатшою людиною у сучасній історії.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії.

Як повідомляє Bloomberg, чиста вартість статків засновника Amazon 16 липня вранці зросла до 150 млрд доларів. Це приблизно на 55 млрд доларів більше, ніж сума статків одного із засновників Microsoft Corp. Білла Гейтса, другого у списку найбагатших людей світу.

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54-річний Безос "обігнав" за коштами Гейтса в умовах, скоригованих "з урахуванням інфляції". При цьому він став найбагатшою людиною в сучасній історії.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік статки світових багатіїв зросли на трильйон доларів.