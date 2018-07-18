Лісгоспи України перевірять на причетність до контрабанди

Згідно з доповіддю британської неурядової організації Earthsight, за чотири роки експорт українського лісу до країн ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро в 2017 році.

Уряд доручив Державній аудиторській службі, Державній фіскальній службі, Національній поліції, Державному агентству з питань геодезії, картографії та кадастру України провести перевірки господарської діяльності лісогосподарств України щодо контрабанди з нашої країни лісу-кругляка.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Я сьогодні пропоную доручити Держаудитслужбі, ДФС, Нацполіції, Держгеокадастру, щоб почали ретельні перевірки госпдіяльності всіх лісогосподарств України, з конкретними даними про накладних, хто їх підписував, оформляв, через які пункти пропуску, з конкретними прізвищами", - сказав він.

Гройсман також додав, що інформація про відомих схемах вже була передана урядом до Генеральної прокуратури.

Уряд також звернеться до Європейського Союзу з проханням надати доступ до інформації про те, який ліс заїжджав на територію ЄС.

"І ми побачимо, що від нас виїжджали дрова, а туди заїжджав ліс-кругляк. Я в цьому впевнений", - сказав прем'єр.

Гройсман також дав доручення "Укрзалізниці" спрямовувати всі фото вагонів в онлайн-режимі до ДФС та Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з доповіддю британської неурядової організації Earthsight, яка вивчає проблеми незаконної вирубки лісів по всьому світу, Україна посідає перше місце по експорту контрабандної деревини до країн Європейського Союзу, обганяючи країни Африки і Латинської Америки. У доповіді наголошується, що під час дії мораторію на вирубку лісу, в обхід не тільки національного законодавства, але і регламентів та сертифікацій ЄС, український ліс рубають і вивозять такими темпами, що за чотири роки його експорт у країни ЄС зріс на 75%, перевищивши позначку в мільярд євро в 2017 році.