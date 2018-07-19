РосЗМІ повідомили про підготовку Москвою санкцій проти України

У російський санкційний список планують включити "кількох сотень фізосіб і близько ста юросіб".

Російський уряд почав розробку санкцій проти України, під які можуть потрапити кілька сотень фізичних осіб і компаній.

Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на свої джерела в уряді РФ.

У російський санкційний список планують включити "кількох сотень фізичних осіб і близько ста юросіб". Під фізичними особами "розуміються бізнесмени, політики і держслужбовці", одним із заходів впливу буде блокування їх активів в РФ і заборона на виведення капіталу.

Читайте такожПутін підписав закон про контрсанкції проти США та їхніх союзників

Видання зазначає, що до 1 серпня Мінекономіки, Мінпромторг і Мінфін Росії повинні представити пропозиції по товарам, що імпортуються з України, щодо яких можуть застосовуватися відповідні заходи обмежувального характеру".

За словами джерел "Коммерсанта", санкції в першу чергу можуть торкнутися українських компаній-виробників добрив. Але вказівки на можливі санкції РФ по цьому сектору виглядають вкрай дивними, оскільки "постачання добрив з України в Росію і весь ЄАЕС мізерно малі", додає видання.

Джерело "Коммерсанта" в уряді підкреслює, що дії РФ є "дзеркальною відповіддю" на аналогічні кроки з боку України. Видання зазначає, що на сьогоднішній день в санкційних списках України знаходяться 1748 фізичних осіб та 756 юридичних осіб. В останній раз цей перелік розширювався рішенням Ради національної безпеки і оборони України, що відбулося 2 травня, й оформлене указом президента Петра Порошенка 14 травня.

Раніше УНІАН повідомляв, що Чорногорія, Албанія, Норвегія, Україна та Грузія приєдналися до рішення Ради Європейського Союзу від 18 червня 2018 року про продовження до 23 червня 2019 року строку дії санкцій, які передбачають заборону європейським компаніям вкладати інвестиції в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова.