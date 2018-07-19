В Україні знищують ідею державно-приватного партнерства - ЗМІ

Співробітників НАБУ звинувачують у безпідставних атаках на аеропорт "Жуляни", який є успішним прикладом державно-приватного партнерства.

Дії українських правоохоронців дискредитують ідею державно-приватного партнерства в Україні.

Про це йдеться в статті «Працює скрізь, окрім України. Державно-приватне партнерство на прикладі аеропорту «Київ», опублікованій на 112.ua.

Як наголошується, в Україні сьогодні є успішний кейс державно-приватного партнерства – Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського.

«У 2010 році за результатами конкурсу в Міжнародний аеропорт «Київ» ім. В. Сікорського зайшов інвестор. Ним стала українська компанія ТОВ «Майстер-Авіа». Де-юре сторони підписали договір оренди на 49 років, де-факто - концесії», - йдеться в статті.

Компанія-інвестор виконала всі взяті на себе зобов'язання. На даний момент побудовано три нових термінали, сума інвестицій перевищила $50 млн. За підсумком пасажиропотік за 7 років збільшився в 60 (!) разів - з 29 тис. до 1,8 млн пасажирів на рік. В аеропорт зайшло 20 нових авіакомпаній, включаючи 7 лоукостерів.

«Вигода міста очевидна - побудований на руїнах сучасний аеропорт, який допоміг Києву прийняти Євро-2012, замість хронічних збитків і боргів - 300 млн грн податків в казну, «розвантаження» Борисполя, 10 тис. згенерованих робочих місць, вагомий плюс до міжнародного іміджу столиці і збільшення турпотоку», - йдеться в статті.

Однак, як зазначається у статті, замість того, щоб використати апробований на «Жулянах» механізм для розвитку регіональних аеропортів, в Україні «не стали винаходити велосипед і вчинили традиційно».

«Інвестора звинуватили в порушенні умов конкурсу, нанесенні шкоди місту на 119 млн грн та отриманні неправомірної вигоди. У чому полягає ця вигода, залишається питанням — «Майстер-Авіа» досі працює в збиток, намагаючись погасити взяті на будівництво кредити», - пишуть автори статті.

Більш того, в червні співробітники НАБУ прийшли в аеропорт з озброєним обшуком. Протягом 19-годин «Жуляни» обслуговували рейси, поки менеджмент і відповідальні за безпеку польотів були замкнені в кабінетах і позбавлені можливості координувати роботу своїх підрозділів.

Таким чином, склалася ситуація, коли реконструкція аеропорту повинна була стати і фактично стала показовим прикладом державно-приватного партнерства, однак дії НАБУ сьогодні ставлять під загрозу результати успішного семирічного співробітництва.