Кабмін хоче зону вільної торгівлі з Канадою, Ізраїлем та країнами Африки

Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Для нас ключове завдання - виконання Угоди про асоціацію з ЄС і зони вільної торгівлі з ЄС. Уже зараз ми збільшили обсяги експорту в ЄС на 12%. Але це лише перший крок. Уже зараз ми практично використовували всі сільськогосподарські квоти, які у нас є щодо української агропродукції, - сказав Яценюк. - Але вже зараз нам треба думати про збільшення квот і завоювання ринків - ЄС та інших країн. І тут уряд ставить для себе завдання розпочати переговори щодо зони вільної торгівлі з такими країнами, як Канада, Туреччина, Ізраїль, країни Перської затоки, Західна Африка та інші країни».

Причому Яценюк зазначив, що лише із країнами Африки в України «мільярдний експорт».

"Офіс торговельного представника повинен проводити наступальну політику як щодо захисту українського виробника, так і з освоєння нових ринків всіма доступними інструментами і методами, у тому числі через СОТ, членом якої є Україна", - сказав Яценюк.

Нагадаємо, у серпні УНІАН повідомляв, що Україна готується створити зони вільної торгівлі з Канадою та Узбекистаном.