У Кабміні хочуть провести перевірку всіх монополістів на українському ринку

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Монополія означає регрес. Формування нового складу Антимонопольного комітету і прийняття нового закону про економічну конкуренцію є вкрай важливими", - сказав він.

За словами прем'єра, існуючі монополії повинні перебувати під жорстким регуляторним контролем держави.

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"Усі, хто є монополістами, повинні пройти процедуру антимонопольної перевірки і контролю. За результатами вони повинні бути позбавлені монопольного статусу, або діяти під жорстким державним регулюванням", - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України відмовився від наміру накласти штраф у 20 млрд грн на великі ритейлові мережі за результатами розслідування картельної змови, проведеного з осені 2012 року, і водночас збирається ініціювати зміну правил на ринку роздрібної торгівлі.