Порошенко ветував закон щодо криміналізації контрабанди лісу

Поки невідомо, що саме президент пропонує змінити у прийнятому майже місяць тому законі.

Президент України Петро Порошенко наклав вето на прийнятий Верховною Радою закон, який спрямовано на збереження українських лісів і запобігання контрабанди необроблених лісоматеріалів.

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Про це сказано в повідомленні на сайті Верховної Ради.

"Готується до розгляду з вето Президента", - саме так позначено стан законопроекту, який було направлено на підпис Порошенко 9 липня.

Станом на сьогодні, 23 липня, законопроект "повернуто з пропозиціями Президента", однак поки що на сайті парламенту не зазначено, що саме пропонує змінити президент.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроект, спрямований на збереження українських лісів і запобігання контрабанди необроблених лісоматеріалів.

Законом у Кримінальному кодексі України встановлено, що переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів чи пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а також лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Те ж діяння, вчинене особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 201, 201-1, 246 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади або службового становища, або у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Серед іншого визначається, що незаконна рубка дерев чи чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, - караються штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті ж дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Також у Кодексі України про адміністративні правопорушення підвищуються штрафи за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка; знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об'єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, не належать до лісового фонду.