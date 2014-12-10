Інфляція в Китаї сповільнилася до п'ятирічного мінімуму

У Китаї темпи зростання індексу споживчих цін, який є одним із ключових показників рівня інфляції в країні, сповільнилися до 1,4% у річному обчисленні у листопаді поточного року порівняно з 1,6% у жовтні, що є найнижчим значенням за останні п'ять років.

Про це повідомило сьогодні Державне статистичне управління КНР, передає Прайм.

У січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року споживчі ціни зросли на 2%.

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За даними відомства, ціни на продовольчі товари збільшилися в листопаді на 2,3%, на непродовольчі - на 1%, вартість послуг зросла на 1,8%.

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Зниження рівня інфляції протікає на тлі уповільнення китайської економіки, що показала в третьому кварталі 2014 року найнижчий приріст ВВП за 5 років - 7,3%.