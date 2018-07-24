Понад 360 тисяч українців від березня поїхали працювати за кордон - Ukrainianpeopleleaks

Основна причина виїзду – слабка економіка України, впевнені експерти.

Понад 360 тисяч українців вирушили працювати за кордон, починаючи з березня цього року.

Про це повідомляє "5 канал" із посиланням на ресурс Ukrainianpeopleleaks, де відбувається онлайн-підрахунок тих, хто виїхав на заробітки за кордон.

За словами економіста Олега Устенко, основна причина виїзду – слабка економіка України.

"Хто б що не говорив, для того, щоб зупинити міграцію, треба налагодити економіку в країні. Налагодити економіку в країні, це означає щонайменше змінити ВВП, які у нас зараз є $2 тис. (йдеться про номінальний валовий внутрішній продукт на душу населення – 5.UA). Спробувати підняти його до того рівня, який є в Румунії, наприклад, одній з найбідніших європейських країн", – наголосив економіст.

Також акцентується, що через трудову міграцію протягом найближчих 30 років чисельність населення України може скоротитися до 36 млн.