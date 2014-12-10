У «ДНР» замість «Укрпошти» почала працювати «Пошта Донбасу»

Замість відділень «Укрпошти» на території, окупованій "ДНР", відкрилася нова структура - «Пошта Донбасу».

Про це заявив так званий «віце-прем'єр ДНР» Олександр Караман, передає informator.lg.ua.

За його словами, до роботи готові 26 відділень, у найближчі дні планується відкрити ще стільки ж.

Частині співробітників «Укрпошти» запропонували продовжити роботу в «новоствореній» структурі.

Згідно із заявою представників ДНР, вже цього місяця «Пошта Донбасу» почне виплачувати пенсії та допомоги, хоча розмір виплат поки не визначений.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України прийняло рішення про перенесення Донецької дирекції «Укрпошти» до Слов'янська для «забезпечення організації роботи об'єктів поштового зв'язку у Донецькій області в умовах бойових дій».

Також з 27 листопада "Укрпошта" припинила прийом і доставку поштових відправлень на підконтрольних бойовикам територіях у зоні проведення АТО.