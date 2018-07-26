Прив'яжуть курс до криптовалюти: у Венесуелі вирішили змінити грошову систему

Президент Венесуели зазначив, що новий болівар з'явиться вже 20 серпня і матиме прив'язку до криптовалюти "петро".

У Венесуелі президент Ніколас Мадуро повідомив про деномінацію національної валюти, яка буде прив'язана до своєї криптовалюти.

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Про це повідомляє Сегодня.uа з посиланням на державне телебачення Венесуели.

"Новий болівар з'явиться 20 серпня, він буде мати прив'язку до "петро", буде нова грошова система. І з болівара приберуть п'ять нулів", – заявив Мадуро в ефірі каналу.

Спочатку ще з 4 червня планувалося прибрати з болівара три нуля, а не п'ять. Також Мадуро представив зразки нових монет і купюр – від 0,5 до 500 боліварів.

Нагадаємо, в травні 2018 року інфляція в Венесуелі перевищила 24 500% в річному обчисленні. Про це повідомив голова комітету з фінансів Національної асамблеї Рафаель Гусман, так як офіційні дані про зростання цін у Венесуелі не публікуються вже кілька років.

Уряд Венесуели в квітні-2018 в черговий раз підняв мінімальну зарплату. З урахуванням коштів, що виділяються на придбання продовольчих товарів, мінімальний гарантований дохід працюючого громадянина становить 2,55 мільйона боліварів. Разом з тим, згідно з підрахунками експертів з неурядових організацій, вартість продуктового набору на місяць для сім'ї з трьох осіб становить 120 мільйонів боліварів.

Складне становище в країні змушує багатьох громадян Боліваріанської Республіки емігрувати. На даний час лише на території сусідньої Колумбії перебуває понад 800 тисяч венесуельців.

При цьому президент країни Ніколас Мадуро заявив, що Венесуела ніколи не оголосить дефолт. На думку Мадуро, країна є жертвою "економічного переслідування", незважаючи на досконале виконання нею всіх зобов'язань за зовнішніми виплатами.