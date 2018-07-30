Великобританія хоче зміцнити відносини з Китаєм після Brexit

Голова МЗС Великобританії має намір провести в Пекіні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Голова МЗС Великої Британії Джеремі Хант заявив про прагнення британської сторони до зміцнення партнерських відносин з Китаєм.

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«Оскільки Великобританія залишає ЄС і стає все більш відкритою для світу, ми прихильники цього дуже важливого партнерства в XXI столітті», — йдеться в заяві британського МЗС, пише «Комерсант».

Хант має намір провести в Пекіні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Очікується, що будуть обговорюватися торгові питання, можлива співпраця в галузі безпеки і нерозповсюдження ядерної зброї, а також забезпечення дотримання санкцій ООН щодо Північної Кореї.

Після відвідування Китаю британський міністр відправиться в Париж і Відень, де відбудуться переговори з питань «виходу Великобританії з ЄС, міжнародної безпеки, загрози з боку Росії, війни в Сирії та іранської ядерної угоди».

12 липня уряд Великобританії опублікував стратегію Brexit, в якій представлено бачення майбутніх відносин із ЄС. Вони, згідно з документом, будуть засновані на взаємній вигоді, повазі суверенітету як Великобританії, так і незалежності ЄС.