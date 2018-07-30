На Рівненщині контрабандисти літаком "ганяли" сигарети до Польщі (фото)

Контрабандисти опановують все нові способи перевезення вантажів в обхід митниць - цього разу за допомогою кукурузника "Ан-2".

Українські та польські прикордонники викрили міжнародне злочинне угруповання, яке літаком переправляло контрабанду, зокрема, цигарки, до європейських країн.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Спільними зусиллями правоохоронців України та Республіки Польща вдалось ліквідувати міжнародний транскордонний канал незаконного переміщення з України до Польщі товарів, в тому числі тютюнових виробів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що злочинці використовували літак "Ан-2". Його було затримано на закинутій злітно-посадковій смузі поблизу одного з сіл Рівненської області. Літак обшукали та вилучили як речовий доказ.

"Встановлено низку причетних осіб з числа громадян України та Польщі, задокументовано факт організації останніми каналу протиправної діяльності, сплановано та проведено спільні дії по його ліквідації", – кажуть правоохоронці.

В рамках розслідування прикордонники разом з СБУ провели обшуки помешкань фігурантів у Волинській, Хмельницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

"Під час обшуків вилучено низку предметів та документів, зокрема топографічні карти з нанесеними маршрутами, плани-схеми польотів, радіостанції, документація на літак, й інші предмети, що вказують на причетність п’ятьох фігурантів кримінального провадження до вчинення протиправних дій", – зазначено в повідомленні.

Фігурантам, один з яких залучався до пілотування "Ан-2", інкримінують порушення правил міжнародних польотів.

Досудове розслідування вже завершено, справу передали до Рівненського міського суду.