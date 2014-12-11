У Держдумі Росії запропонували замінити рубль іншою валютою

У Держдумі задумалися про заміну рубля іншою валютою, яка повинна зупинити падіння щодо долара і євро. Про це повідомляє сайт телеканалу «МИР 24» з посиланням на члена думського комітету з безпеки і протидії корупції Анатолія Виборного, пише lenta.ru.

За словами Виборного, є кілька варіантів виходу з кризи. Зокрема, можна створити альтернативну рублю валюту, назви для якої поки немає, або підняти одну з російських валют на зовсім інший рівень». Депутат стверджує, що в цьому випадку у російських громадян відпаде необхідність користуватися євро і доларом.

Також він заявив, що депутати почали усно опрацьовувати проект після послання президента Федеральним зборам. При цьому Виборний не виключив, що до створення нової валюти можуть бути залучені країни Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Читайте такожДатські економісти прогнозують можливий дефолт Росії у 2015 роціНапередодні прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським телеканалам, назвав три причини ослаблення рубля. За його словами, в девальвації національної валюти винні падіння цін на нафту, санкції Заходу і спекуляції на російському валютному ринку.

4 грудня президент Росії Володимир Путін під час оголошення послання Федеральним зборам, зажадав від Центробанку та уряду прийняти «жорсткі заходи» проти спекулянтів на валютному ринку.

Курс рубля з початку року впав до долара більш ніж на 40 відсотків, а до євро - на 34 відсотки. Темпи обвалу сильно прискорилися в останні тижні. Зараз євро коштує близько 69 рублів, а долар - близько 55 рублів. У листопаді ЦБ відпустив рубль у вільне плавання, остаточно скасувавши валютний коридор.