Майже половина безробітних мають вищу освіту - Держслужба зайнятості

Найбільший надлишок на ринку праці держслужба фіксує серед осіб з профільною освітою економістів та юристів.

На обліку Державної служби зайнятості, станом на сьогоднішній день, знаходиться 304 тисячі безробітних, 47% з яких мають вищу освіту, повідомив в. о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції.

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"На обліку в Держслужбі зайнятості на сьогодні у нас 304 тисячі осіб, з них 47% - з вищою освітою", - сказав він.

За словами Ярошенко, в Києві, Одесі, Харкові, Львові та інших великих містах в центрах зайнятості на даний момент перебуває від 85% до 90% безробітних з вищою освітою. Він зазначив, що причина такого значного показника в тому, що вища школа не орієнтується на реальні потреби ринку праці в Україні.

"Неймовірно заважає ринку професійно-кваліфікаційний дисбаланс. В Україні так ментально склалося, що до 80% випускників шкіл намагаються вступити у вищі навчальні заклади, та менше 30% отримують професійну освіту. Дзеркально протилежна статистика для країн Європи: там до 30% у вищі навчальні заклади надходять, і 70% отримують професійну освіту", - пояснив Ярошенко.

За його словами, сьогодні на ринку праці в Україні держслужба фіксує надлишок осіб з профільною освітою економістів і юристів.

Так, на 3 тисячі вакансій економістів в середньому 5 тисяч бажаючих, додав він.

"Багато з тих, хто їде за кордон, виїжджають не тільки за кращими умовами і вищою зарплатою, їдуть тому, що не можуть реалізувати свої знання й навички в Україні. По-перше, їх праця недооцінений, а, по-друге, вони не знаходять роботу за професією, яку отримали у вищому навчальному закладі", - підкреслив керівник Держслужби зайнятості.

Ярошенко зазначив, що на сьогодні ринок найбільш потребує електрозварювальників, слюсарів, токарів, пекарів, а також працівників сфери послуг: продавців, водіїв, кухарів, офіціантів, охоронників, медсестер, працівників сільського господарства.

Він також розповів, що Держслужба зайнятості займається професійним навчанням безробітних.

"Тільки протягом півроку ми змогли перекваліфікувати, підвищити кваліфікацію 88 тисяч безробітних, з 115 професіями навчаємо. 86 професіями маємо можливість навчити в наших центрах професійно-технічного навчання", - сказав Ярошенко.

Як повідомляв УНІАН, кількість вакансій в Держслужбі зайнятості у першому півріччі 2018 року зросла на 8% - до 616 тисяч.

У січні-червні цього року держслужба працевлаштовано 428 тисяч осіб, 47% - до отримання статусу безробітного.