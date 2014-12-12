Кабмін звільнив голову Держгеонадр і кількох заступників міністрів
09:50, 12 грудня 2014Різне
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Причини звільнення у розпорядженні не зазначаються
Кабмін звільнив заступників міністра культури / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної служби геології і надр України Дмитра Кащука, призначеного на цю посаду в травні цього року, йдеться в розпорядженні уряду №1201.
Причини звільнення в розпорядженні не вказуються.
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Іншими розпорядженнями Кабмін звільнив заступників міністра культури Олесю Островську-Люту, Олександра Журавчака і Світлану Фоменко, а також заступника міністра екології і природних ресурсів Олександра Настасенка.
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