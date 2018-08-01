Україна та Ізраїль завершили юридичну перевірку угоди про ЗВТ

Сторони погодили текст з дванадцяти розділів та додатків проекту угоди, а також погодили застосування термінів.

Україна та Ізраїль завершили юридичну перевірку тексту проекту Угоди про вільну торгівлю, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з повідомленням, даний етап проводили уповноважені представники української та ізраїльської урядових делегацій у місті Тель-Авів (Ізраїль) у рамках процедури підготовки тексту угоди до підписання.

"Під час юридичної перевірки сторони погодили текст дванадцяти розділів і додатків проекту угоди, а також погодили застосування термінів, як це передбачає міжнародна практика укладення відповідних міжурядових договорів", - сказано в повідомленні.

Як додали в МЕРТ, наступним кроком підготовки угоди до підписання стане переклад узгодженого тексту на українську мову та іврит.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Ізраїль 28 березня завершили переговори про створення зони вільної торгівлі. Також сторони затвердили план подальшого підписання угоди, що включає юридичну перевірку тексту угоди та її подання відповідним органам обох країн.