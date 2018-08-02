АМКУ оштрафував фармкомпанії за узгоджене завищення цін на ліки
Антимонопольний комітет України оштрафував чотири фармацевтичні компанії на суму понад 18 мільйонів гривень за узгоджені антиконкурентні дії за завищення ціни на лікарські засоби у 2012 - 2016 роках, повідомила прес-служба комітету.
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Зокрема, Антимономольный комітет визнав дії компаній "Рош Україна", "БаДМ", "Бізнес Центр Фармація" і "Альба Україна" щодо укладення договорів купівлі-продажу, умови яких призвели до необгрунтованого завищення вартості лікарських засобів, що реалізуються через процедури державних, або публічних закупівель у 2012 - 2016 роках, порушенням, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, стосуються встановлення цін на лікарські засоби виробництва компанії "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд", що реалізуються через процедури державних, або публічних закупівель.
За порушення комітет наклав штраф на компанію "Рош Україна" - на суму 9,12 мільйона гривень, "БаДМ" - 5,4 мільйона гривень, "Бізнес Центр Фармація" - 3,2 мільйона гривень, "Альба Україна" - 339, 9 тисячі гривень.
АМКУ зобов'язав компанії припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Довідка УНІАН. Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Основним завданням АМКУ є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України.