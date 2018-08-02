АМКУ оштрафував фармкомпанії за узгоджене завищення цін на ліки

Антимонопольний комітет зобов'язав фармацевтичні компанії припинити порушення у двомісячний термін.

Антимонопольний комітет України оштрафував чотири фармацевтичні компанії на суму понад 18 мільйонів гривень за узгоджені антиконкурентні дії за завищення ціни на лікарські засоби у 2012 - 2016 роках, повідомила прес-служба комітету.

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Зокрема, Антимономольный комітет визнав дії компаній "Рош Україна", "БаДМ", "Бізнес Центр Фармація" і "Альба Україна" щодо укладення договорів купівлі-продажу, умови яких призвели до необгрунтованого завищення вартості лікарських засобів, що реалізуються через процедури державних, або публічних закупівель у 2012 - 2016 роках, порушенням, передбаченим пунктом 1 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, стосуються встановлення цін на лікарські засоби виробництва компанії "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд", що реалізуються через процедури державних, або публічних закупівель.

За порушення комітет наклав штраф на компанію "Рош Україна" - на суму 9,12 мільйона гривень, "БаДМ" - 5,4 мільйона гривень, "Бізнес Центр Фармація" - 3,2 мільйона гривень, "Альба Україна" - 339, 9 тисячі гривень.

АМКУ зобов'язав компанії припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Довідка УНІАН. Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності. Основним завданням АМКУ є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України.