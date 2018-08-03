Посольство України в Британії спростовує санкції проти України: вони стосуються низки осіб

Наголошується, що санкції діють проти осіб, обвинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашої країни.

Фінансові санкції уряду Великобританії спрямовані не проти України, а у відповідь на дії осіб, обвинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету і незалежності нашої країни, або в привласненні державних коштів та порушенні прав людини.

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Про це йдеться в коментарі посольства України у Великобританії у відповідь на інформацію про проблеми з відкриттям рахунків у британських банках для компаній з українськими власниками.

Зазначається, що на сайті Казначейства (HM Treasury) і Офісу по застосуванню фінансових санкцій (OFSI) наведено докладний перелік обмежувальних заходів, їх вид і конкретний адресат - фізична або юридична особа.

"Дії банків, які керуються загальним найменуванням розділу (Україна), очевидно, свідчать про їх недостатню обізнаність у питаннях застосування санкцій", - зазначили в посольстві.

За інформацією посольства, на сьогодні скарг на подібні дії банків від українських та іноземних фізичних і юридичних осіб до посольства не надходило.

"З метою з'ясування всіх обставин і попередження аналогічних ситуацій у майбутньому, посольство готове звернутися до компетентних органів Великобританії після отримання копій відповідних документів", - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня співзасновник Monobank Дмитро Дубілет, який у травні поточного року заявляв про плани відкрити аналог першого в Україні банку без відділень у Великобританії, повідомив про проблеми з відкриттям рахунків компаніям з українськими власниками у британських банках через санкції, введених в результаті агресії Росії. За його словами, у списку санкцій Британії є Україна, але відсутня Росія.

За інформацією юристів, українці справді мають складнощі з відкриттям рахунків у закордонних банках через небажання окремих фінустанов обтяжувати себе перевіркою належності особи або компанії до санкционного списку.

Євросоюз ввів економічні санкції проти РФ, спрямовані на конкретні сектори економіки, в 2014 році. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили прив'язати ці санкції до виконання Мінських домовленостей. Після ЄС неодноразово продовжував дію санкцій на півроку. Термін дії чинних обмежувальних заходів закінчується 31 січня 2019 року.