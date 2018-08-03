Путін підписав закон про створення офшорів у Росії

Президент Росії підписав закон про пільгові зони на островах Російський та Октябрський.

Президент Росії Володимир Путін затвердив пакет законів про створення на острові Російський у Приморському краї і острові Октябрський в Калінінградській області зон з пільговими умовами для роботи іноземних компаній – спеціальних адміністративних районів (САР).

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Документи опубліковані на офіційному порталі правової інформації. Їх прийняла раніше Держдума і схвалила Рада Федерації, повідомляють "Ведомости".

Стати резидентами офшорів зможуть тільки зареєстровані за кордоном компанії, випливає з документів. Крім того, треба буде інвестувати в Росії як мінімум мінімум 50 млн руб. за півроку після реєстрації в регіонах.

Під інвестиціями розуміються вклади в статутний капітал, фонд або внески в майно російських компаній. Ще одна нова умова – компанія, яка перереєстровується, повинна бути створена до січня 2018 р., а контролюючі її особи не повинні змінюватися до січня 2017 р.

У цих спеціальних економічних зонах діятимуть низькі податкові ставки і пом'якшений контроль. Отримати доступ до інформації про бенефіціарів резидентів територій зможуть тільки керуюча компанія, контролюючі органи та суди. Платити податки з прибутку від продажу активів і з отриманих дивідендів не доведеться, з виплачених – 5%.