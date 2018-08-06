США відновлять санкції проти Ірану, пов’язані з валютними операціями

5 серпня іранське державне телебачення повідомило, що країна спростить правила обміну іноземної валюти, намагаючись припинити падіння іранського ріала, який від квітня втратив близько половини своєї вартості.

Сполучені Штати планують деталі свого пакету санкцій проти Ірану, включно з обмеженнями щодо валютних операцій.

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Інформацію про це підтвердив державний секретар США Майк Помпео, коментуючи відновлення антиіранських санкцій після рішення Сполучених Штатів вийти з «ядерної угоди» 2015 року, передає «Радіо Свобода».

Американські посадовці раніше заявляли, що від 7 серпня, починаючи з 1:01 за київським часом, іранський уряд не зможе купувати американські банкноти. Вони зазначали, що всеосяжні санкції будуть запроваджені проти різних сфер діяльності Ірану, включно з експортом відомих перських килимів.

5 серпня іранське державне телебачення повідомило, що країна спростить правила обміну іноземної валюти, намагаючись припинити падіння іранського ріала, який від квітня втратив близько половини своєї вартості.

Ядерна угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб унеможливити створення ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, накладені на Іран через його ядерну програму.

У травні Дональд Трамп оголосив, що США виходять з ядерної угоди з Іраном й повторно запровадить жорсткі санкції. Крім того, Трамп пригрозив санкціями іншим країнам, які «допомагатимуть Іранові у його намаганні розробити ядерну зброю».