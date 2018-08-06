«Лото-Забава»: У Кривому Розі виграно 1 000 000 гривень

991-ий тираж лотереї «Лото-Забава», що відбувся 5 серпня 2018 року, відзначився виграшем чергового 1 000 000 гривень. На початку ефіру першою з великого лототрону випала кулька з парним номером 32, що гарантувало виграш одного мільйону гривень у категорії «три горизонталі з двома пільговими підковками». Переможець став 299-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів «Лото-Забава» та вже двадцятим у цьому році. Щасливий білет №0150725 придбали у м. Кривий Ріг у «ЛОТО маркеті», що знаходиться за адресою: вул. Едуарда Фукса, 81.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» та взяти участь у ексклюзивній подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера» для двох осіб. Усіма перевагами членства у «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» уже скористалося багато мільйонерів. Зокрема й Анатолій Вернигора з Василькова, який завітав до студії «Лото-Забава» 29 липня 2018 року разом зі своєю нареченою Іриною, та провів незабутній уїк-енд у столиці. У рамках програми «Два дні з життя мільйонера» майбутні молодята змогли з легкістю поринути у вир солодкого життя у стилі luxury та відчути себе справжніми мільйонерами.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає головного переможця 991-го тиражу та радить звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.