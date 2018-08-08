В Євросоюзі хочуть перейти на єдиний порт для зарядки смартфонів

Причиною стали скарги користувачів iPhone та Android на використання різних зарядних пристроїв для своїх гаджетів.

Регулюючі органи ЄС планують розглянути необхідність зобов'язати компанії до переходу до єдиного порту для зарядки мобільних пристроїв.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер.

Зазначається, що Єврокомісія наполягає на єдиному зарядному порті вже майже десять років. Причини - понад 51 тисяч тонн електронних відходів щороку від старих зарядних пристроїв, а також незручність для користувачів.

Користувачі iPhone та Android вже давно скаржаться на використання різних зарядних пристроїв для своїх телефонів.

У відповідь на тиск ЄС 14 компаній, зокрема Apple, Samsung, Huawei та Nokia, підписали добровільний меморандум про взаєморозуміння в 2009 році, погодившись гармонізувати зарядні пристрої для нових моделей смартфонів, які надійдуть на ринок у 2011 році.

Згодом деякі компанії підписали листа про наміри у 2013 і 2014 роках після закінчення терміну дії Меморандуму в 2012 році.

Єврокомісар сказала, що вона не задоволена статусом-кво.

"Враховуючи незадовільний прогрес добровільного підходу Єврокомісія розгляне ефективність прийняття інших варіантів", - наводить агентство слова представника Євросоюзу.