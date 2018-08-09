Особливості національної аварії: в Індії нажаханий верблюд застряг у салоні авто (відео)

Для порятунку тварини з автомобіля довелося зрізати дах.

Сьогодні, 9 серпня, на шосе біля міста Біканер в Індії верблюд зштовхнувся із легковим авто та потрапив у безвихідну пастку у салоні.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"На відео, яке опублікувало видання The Sun, видно, як тварина просунула голову у люк на даху, безладно махає пошкодженими кінцівками та нажахано кричить. На кадрах помітно, що одне копито у верблюда зламане", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пораненого водія доставили до лікарні, а дах автомобіля був розрізаний, щоб звільнити потерпілого верблюда, який лікується ветеринарами.

Автомобіль, який спричинив ДТП із парнокопитним, – Toyota Corolla.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі неповнолітня дівчина врізалася в полійцейське авто, після чого збила двох пішоходів під час спроби втечі з місця злочину.