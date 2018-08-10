Збитки "Пак-Експо Лізинг" від спроби рейдерського захоплення склали 600 тисяч гривень

У компанії повідомили, що керівник рейдерського захоплення затриманий правоохоронними органами.

Збитки від спроби рейдерського захоплення заводу з виробництва однокомпонентних поліетиленових ковпачків для ПЕТ-пляшок ТОВ "Пак-Експо Лізинг" у Славутичі (Київської обл.) становили 600 тис. грн.

"8 серпня о 17:30 понад 40 невідомих осіб в масках силою захопили виробничі потужності підприємства "Пак-Експо Лізинг" і утримували їх до 24:00. Після втручання правоохоронців рейдери залишили приміщення", - повідомив в ексклюзивному коментарі генеральний директор Валерій Савченко.

У компанії повідомили, що керівник рейдерського захоплення затриманий правоохоронними органами.

За словами юриста "Пак-Експо Лізинг" Максима Заворотнюка, по відношенню до компанії була запущена "стандартна рейдерська схема – відчуження прав власності через державного реєстратора за фіктивними документами".

"Це сталося 7-8 серпня, але ми швидко зреагували і відзначили реєстраційні дії, таким чином, відновивши права власності в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Зараз подано позов у Господарський суд Київської області про визнання недійсними документи, на підставі яких відбувалося рейдерське захоплення", - пояснив юрист.

Основним видом діяльності "ПАК-Експо Лізинг", що працює на українському ринку з 2004 року, є виробництво і реалізація однокомпонентних поліетиленових гвинтових ковпачків для газованих і негазованих напоїв, соків, молочних продуктів.

З 2004 року компанія інвестувала в свій розвиток EUR8 млн.

"ПАК-Експо Лізинг" займає другу позицію в Україні серед виробників ковпачків для ПЕТ-пляшок і оцінює свою частку на вітчизняному ринку в 25%.

Потужності компанії складають 1,2 млрд ковпачків в рік. Із загальних продажів компанії 5% йде на експорт.

У 2017 році виручка "ПАК-Експо Лізинг" склала 132,12 млн грн (на 9% більше, ніж роком раніше).