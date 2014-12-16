Лукашенко заявив, що поведінка Росії сьогодні "не може не насторожувати"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко чекає ясності від Росії щодо Білорусі. Про це він заявив 16 грудня на засіданні Ради безпеки, передає БЕЛТА.

"Поведінка сьогодні нашого східного рідного брата не може не насторожувати. Але ми поки що не робимо з цього якихось висновків, я в тому числі, до розмови з президентом Росії", - зазначив глава білоруської держави.

Читайте такожБілорусь в односторонньому порядку відновила митний контроль на кордоні з Росією"Я хочу все-таки з'ясувати: навіщо потрібна така політика Російської Федерації щодо Білорусі", - додав Лукашенко.

"Але не враховувати це, звичайно ж, не можна, - зазначив Лукашенко. - Ми не драматизуємо ситуацію, ще раз підкреслюю. Ми просто хочемо ясності".

Читайте такожЛукашенко порадив "розумним російським журналістам", де шукати винуватця скандалів"Ми з вами колись констатували, що головні загрози для нашої країни криються в економіці, іншої якоїсь загрози, в тому числі з боку неурядових організацій, якоїсь радикальної опозиції, ще чогось, немає і бути не може. Худо-бідно влада ще відповідає інтересам народу, - сказав глава держави. - Незважаючи на те, що у нас деякі крила опустили і перестали працювати, народ терпить цю владу".

При цьому Лукашенко підкреслив, що економіка для кожної держави - дуже небезпечний напрямок удару, особливо для експортно орієнтованої і в нинішній ситуації.